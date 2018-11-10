Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста

Железнодорожную арку мостового перехода через Керченский пролив соединили с первым пролетом со стороны Керчи , приводит ФАН сообщение на официальной странице Крымского моста в твиттере.

«Мое событие дня! Ж/д арка соединилась со своим первым пролетом с керченской стороны», — указали в сообщении.

Строительство железнодорожных пролетов Крымского моста над Керченским проливом началось 5 февраля.

Пролеты начали устанавливать на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. По плану, в этом месте строился отрезок мостового полотна длиной более двух километров, соединяющийся с аркой.

В это время параллельно над морем строили два железнодорожных пути. По одному из них поезда будут двигаться в сторону Крыма , а по другому — в противоположном направлении в сторону Тамани.

Железнодорожный пролет Крымского моста весит более 850 тонн и состоит из более 40 основных элементов. Пролеты фиксируют на морских опорах, находящихся друг от друга на расстоянии не более чем 65 метров.

10 августа инфоцентр «Крымский мост» сообщил о том, что 300 из 307 опор для строительства железнодорожной части Крымского моста уже сформированы.

На сайте указали, что работы ведутся круглосуточно и без выходных одновременно на восьми участках трассы, протяженность которой составляет 19 км.

«Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов», — написали в заявлении.

Работы с надвижкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года. Также предполагается, что до конца 2018 года новая железнодорожная ветка на Таманском полуострове создаст условия для движения хозяйственных поездов, которые будут помогать в строительстве железнодорожной части Крымского моста, а также обслуживать производственные цели таманских портовиков.

В 2019 году также планируется ввести объект во временную эксплуатацию и запустить рабочее движение поездов по нему. Со стороны Крыма железнодорожники проводят к мосту через Керченский пролив двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Она состоит из 27 искусственных сооружений, в том числе моста и пяти путепроводов. Готовность основных объектов проекта на данный момент — от 15% до 90%. К концу 2019 года руководители проекта рассчитывают подходом связать мост с основной сетью железных дорог полуострова.

Как сообщил ТАСС гендиректор ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексей Гладилин,

после запуска в 2019 году железнодорожной части Крымского моста на полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России.

Он подчеркнул, что, по прогнозам экспертов, в первый год эксплуатации по мосту в обе стороны проедут примерно шесть млн человек.

Гладилин уточнил, что график движения десяти пар пассажирских поездов уже согласован по 17 направлениям. Полуостров будет соединен железнодорожным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Екатеринбургом, Казанью, Ростовом-на-Дону, Воркутой, Архангельском, Челябинском, Пермью и Новосибирском.

Он добавил, что не все маршруты будут ежедневными. На данный момент в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение.

Крымский мост был официально открыт 15 мая президентом России Владимиром Путиным . Мост через Керченский пролив соединяет полуостров Крым с материковой частью России. Он стал самым протяженным в России. В день открытия российский лидер проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе колонны грузовых автомобилей, использовавшихся при строительстве сооружения. После проезда Путин поделился своими впечатлениями и сказал: «Супер!».

Выступая перед рабочими на митинге-концерте, президент назвал этот день историческим. «Историческим — потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось», — обратился к рабочим глава российского государства.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту стартовало 16 мая. Позже, 1 октября, запустилось движение грузовиков.

На сегодняшний день грузовые транспортные средства составляют почти 18% трафика. 8 октября сообщалось, что с момента запуска по мосту через Керченский пролив проехало более 10 тыс. грузовиков.