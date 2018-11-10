Ефремову запустили торт в лицо во время спектакля

Коллеги поздравили актера Михаила Ефремова с 55-летием, запустив в его лицо торт во время спектакля «Чапаев и Пустота», сообщает ФАН.

«Во время спектакля в самый неожиданный для актера момент актер Павел Сборщиков , играющий в спектакле роль Сердюка, незаметно вынес прямо на сцену праздничный торт и запустил его имениннику в лицо», — рассказал PR-менеджер спектакля Константин Филиппов

Он отметил, что зрители поддержали шутку громкими аплодисментами. Необычное поздравление очень понравилось и самому Ефремову, хоть и оказалось крайне неожиданным.

Все присутствовавшие на сцене актеры поздравили своего коллегу с праздником, после чего вернулись к спектаклю.

Незадолго до этого Ефремов стал центральной фигурой громкого скандала. В интервью украинской радиостанции он заявил, что после распада СССР ушел «коммунистический морок», но его место занял «империалистический морок», который существует и по сей день. Актер назвал это «фантомными болями».

Ефремов высказался и на тему нынешней ситуации на Украине , отметив, что с 2014 года там ничего не поменялось.

«Да, тяжело, конечно, нелегко, вы развиваетесь и развиваетесь. Вам еще бы победить коррупцию, но это невозможно. Потому что коррупция — мать родна», — иронизировал он.

Заявления актера вызвали множественные возмущения общественности. В частности, член экспертного совета при Госдуме Вадим Манукян после этого предложил создать механизм по лишению звания «заслуженного артиста».

«Мое предложение сейчас обсуждается, высказываются артисты, политики. Не уверен, что механизм заработает немедленно и коснется Михаила Ефремова. Важно, чтобы этот механизм появился в принципе. Должен быть рычаг воздействия на народных и заслуженных артистов, которые выезжая в другие страну, и в ту же Украину, объявившая Россию агрессором, высказываются неподобающим образом», — заявил он.

Манукян уверен, что известные деятели искусства несут особую ответственность по восстановлению хороших взаимоотношений между Россией и Украиной.

«На заслуженных и народных артистах в подобные периоды — в такое непростое время для отношений между странами — лежит большая ответственность. Именно артисты должны стать теми хрупкими мостиками, которые в итоге — в далекой перспективе — помогут вернуть нормальные взаимоотношения между Россией и Украиной. Если ты получил почетное звание, то неси его гордо и не позорь страну и ее людей за рубежом», — заявил Манукян.

Впрочем, в Госдуме его предложение не нашло поддержки. Первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Владимир Бортко напомнил, что актер получил его за талант. При этом депутат подчеркнул, что категорически не согласен с высказываниями Ефремова.

Куда более резко по этому поводу высказалась народная артистка РФ Лия Ахеджакова

«Конечно, я поддерживаю Ефремова! Если и я Манукяну не угодна, то пусть и мое звание берет. Не он нам [звания] давал. Ишь судья какой нашелся. Вообще его нужно судить за такие вещи. Что бы вот так пиариться за счет русских артистов. Это же пиар! Отобрать звание у Миши Ефремова и сразу стать знаменитым. Скотина!», — возмутилась артистка в эфире НСН.

Более того, она уверена, что за инициативой Манукяна не стоит реальных оснований, поскольку подобные действия — это единственное, что может помочь эксперту стать знаменитым на его должности.

«Это ужасная гадость. Даже не хочу об этом говорить. Давайте, забирайте у нас у всех звания. Да пусть он ими подавится! Это единственное, чем он может прославиться. Пиар очень хороший. Отобрать звание у порядочных людей, артистов! Хотелось бы знать, каким образом он пролез во власть. Да и то, пошел он, как ни пролез. Бог с ним», — заключила Ахеджакова

Поддержал коллегу и актер Михаил Пореченков . «Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно. Мишу я знаю давно, причем с хорошей стороны. К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», — объяснил Пореченков НСН.

Между тем сам Ефремов далек от этих скандалов. Его, как заявил он сам, совершенно не волнуют обвинения в «предательстве родины».