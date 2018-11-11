Игрокам сборной РФ по футболу запретили играть в компьютер

Игрокам сборной России по футболу запретили играть в компьютер ночью

В интервью изданию Bild am Sonntag наставник ответил на вопрос, требует ли он от своих подопечных исполнения гимна России на поле.

"Это должно идти от сердца, заставлять нельзя", — подчеркнул специалист.

Также он перечислил некоторые запреты для игроков.

"Что касается правил для игроков, то мы даем им свободу, но при этом ждем от них ответственности и концентрации. Мы не в армии, но и не в детском саду. Каждый должен заботиться о себе. Например, нельзя играть в компьютер ночью. Никто не должен опаздывать на встречи или отъезды. Кстати, за два года такого не было ни разу", — отметил Черчесов.

Тренер руководит командой уже два года.