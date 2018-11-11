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Игрокам сборной РФ по футболу запретили играть в компьютер
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Игрокам сборной России по футболу запретили играть в компьютер ночью 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о правилах для игроков национальной команды, передает "Советский спорт".
В интервью изданию Bild am Sonntag наставник ответил на вопрос, требует ли он от своих подопечных исполнения гимна России на поле.
"Это должно идти от сердца, заставлять нельзя", — подчеркнул специалист.
Также он перечислил некоторые запреты для игроков.
"Что касается правил для игроков, то мы даем им свободу, но при этом ждем от них ответственности и концентрации. Мы не в армии, но и не в детском саду. Каждый должен заботиться о себе. Например, нельзя играть в компьютер ночью. Никто не должен опаздывать на встречи или отъезды. Кстати, за два года такого не было ни разу", — отметил Черчесов.
Тренер руководит командой уже два года.
Ранее Черчесов поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
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