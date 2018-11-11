Ещё
Капсула с материалами опытов с МКС приземлилась в Тихом океане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Роскосмос
Образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции (МКС), доставила на Землю в воскресенье капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7", сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Это — первая подобная миссия по транспортировке материалов с МКС, проведенная японцами.
Капсула размером 84 на 66 сантиметров спущена на поверхность Тихого океана недалеко от Японии на парашюте. Образцы белковых кристаллов будут отправлены в научный центр JAXA Цукуба в префектуре Ибараки.
Беспилотный грузовик "Конотори-7" (HTV7) грузоподъемностью 6,2 тонны был запущен 23 сентября с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Тогда он и доставил на МКС, в частности, капсулу для пробной отправки на землю образцов экспериментов, которые проводятся на борту станции.
После того как капсула отстыковалась от корабля, он сгорел в плотных слоях атмосферы с мусором, который был также отправлен с МКС.
Эксперименты по кристаллизации белков в космосе проводятся уже около 20 лет в медицинских целях. Считается, что кристаллы белков в космосе растут быстрее и могут быть использованы в фармацевтике.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Разрушения катастрофические»
Спецназовцы пытались устроить переворот в Германии279
«Посмешище для России»31
Названа причина пьянки в день изнасилования дознавателя329
Умерла Юлия Волчкова125
Видео
03:05
Популярная певица испугала страшным признанием
Шоу-бизнес
01:32
На Москву идут арктические морозы
Погода Новости Москвы
01:10
Хоть ты сдохни: пациентке отказали в лекарстве
Происшествия
02:48
Украинские раскольники отреклись от новой церкви
Украина В мире
00:43
Анастасия Волочкова упала на сцене из-за букета любимых роз
02:28
Работавший на Россию шпион сделал признание
В мире
02:28
Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал
Европа Политика
03:11
Путину подарили кнут
Политика
02:01
«Еще минута и мы сами там загорелись»
Происшествия
01:49
Роковая ошибка дорого обошлась Израилю
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение