Штрафы за контрафакт начнут выписывать чиновники

Штрафы за контрафактный алкоголь начнут выписывать чиновники

С 11 ноября 2018 года федеральные и региональные органы власти, пресекающие незаконную продажу алкоголя, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.

Вступил в силу Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 388-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Отныне должностные лица органов, осуществляющих госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.17.1 КОАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».

По данным МВД РФ, только в 2017 году из незаконного оборота изъято девять миллионов литров поддельного алкоголя. Полицейские обезвредили 46 организованных групп, занимавшихся изготовлением контрафакта, а также обнаружили 103 подпольных производства спиртосодержащей продукции.