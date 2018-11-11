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Штрафы за контрафакт начнут выписывать чиновники
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Штрафы за контрафактный алкоголь начнут выписывать чиновники 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 11 ноября 2018 года федеральные и региональные органы власти, пресекающие незаконную продажу алкоголя, вправе составлять протоколы об административных правонарушениях.
Вступил в силу Федеральный закон от 30 октября 2018 года № 388-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Отныне должностные лица органов, осуществляющих госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.17.1 КОАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».
Ранее такие полномочия имели исключительно сотрудники органов внутренних дел.
По данным МВД РФ, только в 2017 году из незаконного оборота изъято девять миллионов литров поддельного алкоголя. Полицейские обезвредили 46 организованных групп, занимавшихся изготовлением контрафакта, а также обнаружили 103 подпольных производства спиртосодержащей продукции.
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