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В сети опубликовали видео массовой драки на турнире ММА в Москве
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В сети опубликовали видео массовой драки на турнире ММА в Москве 

RT на русском + ещё 29 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В сети появился ролик массовой драки, который произошёл после поединка Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным на турнире по смешанным единоборствам ACB 90 в Москве.
Нагибин нанёс удар по сопернику после гонга, который символизировал окончание боя. Впоследствии он был дисквалифицирован.
После того, как Нагибин начал покидать октагон вместе со своей командой, на него напали несколько зрителей. В результате завязалась драка, которую смогли остановить сотрудники ОМОН.
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