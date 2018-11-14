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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий клетки для подсудимых в судах
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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий клетки для подсудимых в судах 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров и ряд других внесли в Госдуму законопроект, запрещающий установку клеток для подсудимых в зале судебных заседаний.
Как сообщил РИА Новости Клишас, законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.
"В этих целях документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 9 «Уважение чести и достоинства личности» Уголовно-процессуального кодекса РФ", — сказал сенатор.
В числе авторов законопроекта, помимо Клишаса и Александрова, выступили Александр Башкин, Людмила Бокова и Ахмат Салпагаров.
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