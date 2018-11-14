В Госдуму внесли законопроект, запрещающий клетки для подсудимых в судах

Как сообщил РИА Новости Клишас, законопроект направлен на гуманизацию отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым в ходе судебных заседаний.

"В этих целях документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины. Соответствующие изменения необходимо внести в статью 9 «Уважение чести и достоинства личности» Уголовно-процессуального кодекса РФ", — сказал сенатор.