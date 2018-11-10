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В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в барах по ночам
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В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в барах по ночам 

Lenta.ru + ещё 16 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который частично запрещает продавать алкоголь в барах в ночное время. Об этом в субботу, 10 ноября, передает РИА Новости.
Ограничения могут коснуться заведений, расположенных в жилых домах или пристройках к ним. Предлагается запретить розничную продажу алкоголя в таких местах с 23 до 11 часов по местному времени.
Проект закона предложен с целью «повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей». Члены заксобрания отметили, что региональные власти получают множество жалоб на нарушение общественного и санитарного порядка от жителей, в чьих домах расположены предприятия торговли и общественного питания.
В октябре депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть в здании нижней палаты парламента точку по продаже качественной шаурмы для сотрудников. Он особо подчеркнул, что цена этого блюда должна составлять не менее 250 рублей.
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