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Депутат Госдумы поддержал проект об ограничении продажи алкоголя
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Депутат Госдумы поддержал проект об ограничении продажи алкоголя 

РИА Новости + ещё 18 5 часов назад
Фото: Primpress
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Юрий Кобзев заявил, что положительно относится к проекту о запрете продажи алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах, потому что люди должны спать, а не выслушивать пьяные крики.
Заксобрание Краснодарского края внесло в субботу в Госдуму законопроект, который запрещает продажу алкоголя ночью в барах. Документ запрещает с 23.00 до 11.00 по местному времени розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях в них.
"Люди должны спать в домах, а не выслушивать пьяные крики под окнами. Потому что очень существенное замечание — в жилых постройках… Вы не представляете, сколько жалоб поступает на подобные, скажем так, заведения, а особенно пивные, которые ставят стульчики (рядом)", — сказал РИА Новости Кобзев.
Парламентарий отметил, что к инициативе относится положительно, а ее принятие и реализация будет зависеть от поддержки коллег и правительства РФ.
"Я положительно отношусь (к инициативе), но а как коллеги рассмотрят, как будет поддержано правительством — это уже вопрос второй", — пояснил он.
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