Светлана Адаксина: в Крыму начался археологический ренессанс

Эксперты проекта «Южный берег Крыма — территория всемирного наследия», организованного Фондом имени Д. С. Лихачева и Государственным Эрмитажем , провели в апреле 2018 года обследование культурного наследия ЮБК. О первых итогах экспедиции и новых археологических находках в Крыму рассказала в интервью главный хранитель Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина. Беседовал Александр Кудрявцев

— Светлана Борисовна, одна из главных тем, которые планируется обсудить на Культурном форуме в Петербурге , вопрос повышения охранного статуса памятников Южного берега Крыма. Расскажите, пожалуйста, как специалисты Эрмитажа в целом видят перспективы развития и сохранения этой территории?right

— Территория Южного берега Крыма всегда привлекала внимание путешественников. Особенно бурное развитие ЮБК произошло в XIX-XX веках: здесь сконцентрировано огромное количество аристократических усадеб, например только дворцов Романовых восемь зданий. Здесь много археологических памятников и памятников природного наследия. Из-за того, что эта территория очень активно эксплуатировалась, назрел острый вопрос ее сохранения.

Фонд Лихачева обратился к нам с предложением участвовать в создании пакета документов для включения ЮБК в список Всемирного наследия ЮНЕСКО — не как отдельных памятников, а как комплекса протяженностью более 70 километров, по аналогии, например, с историческим центром Петербурга. Кстати, после включения центра Петербурга вопрос с массовой застройкой здесь был урегулирован.

Эрмитаж поддержал инициативу Фонда Лихачева. У нас очень давние и глубокие связи с Крымом, творческие, научные и дружеские. Более 100 лет Эрмитаж проводит археологические экспедиции на территории Крыма, поэтому мы решили принять участие в этом проекте.

— Каковы предварительные итоги экспедиции, которая прошла в апреле?

— Для работы в Крыму были привлечены эксперты самых разных направлений. Так, сотрудников Эрмитажа пригласили туда как экспертов по археологическим памятникам. Также привлекли экспертов по геологии, архитектуре, градостроению, специалистов других областей. Наша команда подготовила большой пакет документов, все заключения написаны. Если ЮБК включат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это изменит и его статус внутри Крыма: местные власти будут более трепетно относиться к этой территории.

rightОсновной вывод, объединяющий экспертные заключения, сводится к тому, что ЮБК — территория, которая нуждается в комплексном сохранении. Парки и усадьбы непрерывны от мыса Айя до Алушты , объекты переходят один в другой. Это берег-парк, аналогов которому в мире нет. Мы привлекли к работе также местные структуры, общались с крымским министром культуры Ариной Новосельской, которая очень поддерживает идею разработки этого проекта, говорили с директорами местных музеев. Все они на нашей стороне.

Бухта Ласпи в Крыму

— Вы планируете представить на Культурном форуме проект «Южный берег Крыма — территория всемирного наследия». Можете ли уже сейчас раскрыть какие-то параметры этого проекта?

— Сначала в лектории РХЦ «Старая деревня» состоится конференция, на которой эксперты расскажут о результатах своих исследований.

По климату, природной красоте, сочетанию гор и моря ЮБК сравним с лучшими местами средиземноморского побережья (Лазурный берег и Амальфитанское побережье — объекты ЮНЕСКО). Но исключительным его делают рукотворность и масштаб. ЮБК был изначально государственным проектом России , поощрявшим вложение огромных средств владельцев в закладку парков и строительство усадеб, что позволило создать уникальный по своему масштабу историко-культурный и природный комплекс. Наследие ЮБК сегодня нуждается в действенной охране, которая возможна только как особый государственный проект.

Один из главных выводов экспертной группы проекта — правомочность постановки вопроса о выявлении и описании ЮБК как комплексного культурного объекта и в конечном итоге подготовка документации для включения ЮБК в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может определить главные принципы и задачи в отношении этой территории — сохранение культурных и природных ценностей ЮБК и продвижение ЮБК как пространства культурного туризма.

В первый день форума будет открыта фотовыставка, посвященная ЮБК, фотографии были созданы во время весенней экспедиции. В поездке принимала участие американка французского происхождения Бриджит Лакомб. Это знаменитый фотограф, которая запечатлела самых известных политиков, кинозвезд и других селебрити, появляющихся на обложках ведущих мировых журналов. Она снимала и виды Крыма, и людей, хранящих это наследие. Выставка так и будет называться: «Культурное наследие Южного берега Крыма и его хранители».

rightВторая часть фотовыставки будет посвящена крымским артефактам, архитектурным деталям, видам. Ее автором стал эрмитажный фотограф Юрий Молодковец. Мы хотим глазами этих чудесных фотохудожников показать, как сейчас выглядит ЮБК и что там надо сохранять.

Перед открытием выставки пройдет круглый стол, где предполагается обсудить самые важные вопросы этого проекта. Среди тем: «Уникальность и универсальная ценность разных видов наследия на ЮБК», «Культурное и природное наследие ЮБК и необходимые шаги по его охране на российском уровне» и другие.

— Может ли в перспективе ЮБК претендовать на включение в список ЮНЕСКО?

— Сейчас включить в список ЮНЕСКО объект, находящийся в Крыму, будет довольно сложно. На сегодняшний день в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО есть только один культурный объект Крыма — Херсонес Таврический. Он был номинирован в 2013 году, еще как находящийся на территории Украины. Сейчас довольно большие проблемы со взаимодействием с комитетом ЮНЕСКО из-за сложившейся международной ситуации.

Фрагмент национального заповедника «Херсонес Таврический» — руины древнего города Херсонес

— Есть ли вообще в таком включении необходимость?

— ЮНЕСКО, благодаря своим строгим правилам, удается сохранять многие памятники, находящиеся под угрозой разрушения. Произойдет включение ЮБК в список ЮНЕСКО или нет, сейчас сказать трудно. Мы надеемся, что это произойдет, иначе за эту работу мы бы не брались. Идея, которую высказывал Фонд Лихачева, — мы ее поддерживаем — заключается в том, что культура и природное наследие должны быть вне политики и вне границ. Иначе для человечества это может плохо кончится. Нам, людям, которые работают в музеях, поручено сохранять вечность, что мы и пытаемся сделать.

— После 2014 года ЮНЕСКО приостановила процесс включения в списки ЮНЕСКО Ханского дворца с комплексом пещерных городов в Бахчисарайском районе и Воронцовского дворца. Как сейчас складывается ситуация?right

— Воронцовский дворец органично вливается в ЮБК. Думаю, что его нет необходимости выделять как отдельный объект. С номинацией, которую готовил Бахчисарайский музей-заповедник, сложная история, так как кроме комплекса зданий Ханского дворца в охраняемую территорию предполагалось включить большое количество памятников Бахчисарайского района, в основном археологических. Некоторые из них нуждаются в дополнительных раскопках и исследованиях. Я надеюсь, что это дело будущего.

— Сохраняются ли контакты Крыма по линии ЮНЕСКО? Возможен ли приезд в Крым мониторинговой группы?

— Приезд мониторинговой группы ЮНЕСКО в Крым возможен. Не все европейские эксперты выступают против прекращения контактов с Крымом. Например, в нашей весенней экспедиции принимала участие эксперт из Италии, каждый день мы с ней проходили по 15 километров пешком по горам. После увиденного она заинтересовалась проектом развития и сохранения ЮБК.

— Помимо ЮБК, исследуются ли сегодня в Крыму другие культурные объекты?

— Крымской территорией нужно очень серьезно заниматься, потому что последние 20 лет она финансировалась по остаточному принципу. Сейчас исследования памятников культуры переживают бурный ренессанс из-за строительства Крымского моста и создания автодороги «Таврида», которая будет проходить практически через весь полуостров. На всем протяжении этой дороги нужно исследовать культурные объекты и памятники. В частности, уже сделаны потрясающие археологические находки.

К моменту окончания работы по строительству трассы «Таврида» можно будет сделать выставку или даже специальный музей, посвященный таким новым находкам. Поскольку дорога продолжает мост, то больше всего сейчас исследована территория восточного Крыма, в Восточно-Крымский историко-культурный археологический заповедник и другие музеи Крыма регулярно поступают новые экспонаты. Например, в районе Керчи был раскопан курган, где на камнях конструкции археологи нашли редкие античные фрески. А работавшая на раскопках городища Мирмекий эрмитажная экспедиция обнаружила мраморную статую мужчины — таких находок не было с XIX века. Это очень хорошая работа, статуя явно привозная. К сожалению, как обычно, у скульптуры отсутствуют самые хрупкие части: ноги и руки. Но хорошо сохранились складки одежды и торс. По одной из версий, эта фигура изображала бога Аполлона. Статуя находится в Керченском музее в Крыму. Когда-нибудь мы, может быть, привезем ее в Петербург на выставку или покажем на территории Керченского музея, с которым тесно общаемся.

Кроме древних и античных памятников в районе Севастополя раскопали целую серию памятников, связанную с Крымской войной 1854-55 годов: пушки, ядра и множество других находок, которые поступят в музей обороны Севастополя.

— Актуальна ли до сих пор для Крыма проблема черных археологов?

— К сожалению, актуальна. Полуостров — место плотной концентрации археологических памятников. Где ни копни, обязательно на что-нибудь наткнешься. Черные археологи пока хозяйничают в Крыму довольно активно. В основном их деятельность связана с раскопками могильников, где можно поживиться ценными украшениями. Эта проблема может быть решена только с помощью властей и силовых структур.

— Какова сейчас ситуация вокруг возвращения скифского золота в Крым? Надеетесь на решение вопроса в пользу Крыма?

— Мы с самого начала надеялись, что ситуация разрешится в пользу Крыма. Сейчас экспонаты хранятся в Амстердаме. Положение сложное, но наша позиция такова: что бы ни происходило, экспонаты должны возвращаться с выставок в свои музеи. Ученые сказали свое слово, дальше это уже работа юристов и дипломатов.

— В прошлом году вы вошли в состав рабочей группы по выработке мер по сохранению и восстановлению объектов ЮНЕСКО в сирийской Пальмире. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас эта работа?right

— Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что мы должны способствовать тому, чтобы восстанавливать движимые объекты в Пальмире. Возможно, некоторые пострадавшие от разрушения культурные объекты «переедут» в безопасные районы, чтобы с ними могли бы поработать реставраторы, в том числе и наши.

— Директор Эрмитажа говорил, что Россия готова обучать сирийских специалистов, которые будут восстанавливать памятники в Пальмире. Ведутся ли уже переговоры, планируется ли обучение и когда?

— Мы готовы принимать у себя на стажировки специалистов из Сирии, которые будут восстанавливать памятники. Больше всего там проблем с реставрацией камня. В Эрмитаже работают 170 реставраторов высшей квалификации в 14 лабораториях. Все наши реставраторы готовы поделиться своими знаниями и принимать стажеров. Музеи Сирии вполне могут открыться до конца войны, как, например, музеи Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В этом вопросе Пальмире тоже есть чему у нас поучиться.