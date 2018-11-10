Англичанка сожгла руки, делая маникюр

Молодая англичанка из Лестера получила ожоги рук третьей степени в результате несчастного случая. 19-летняя девушка делала маникюр. Обстоятельства инцидента она изложила в Facebook.

Все произошло внезапно. Емкость с ацетоном, в которую девушка положила акриловые ногти, вспыхнула от пламени свечи, стоявшей рядом. Вероятно, воспламенились пары, поднимавшиеся над опасной жидкостью.

В попытке потушить пламя девушка бросилась в ванную, куда швырнула горящую миску. Но и тут ее постигла неудача — загорелась пластиковая занавеска.

Источник фото: Facebook

На крики прибежала мать любительницы красивого маникюра. Ей удалось справиться с ситуацией. Дочь пришлось отвезти в больницу. Теперь девушке предстоит пластическая операция с использованием кожных трансплантатов, чтобы привести руки в порядок.

Однако она не унывает и считает, что могло быть и хуже. Хорошо, что все-таки не сгорел дом. Девушка посоветовала всем внимательнее читать этикетки, ведь на емкости с ацетоном было предупреждение о том, что жидкость легко воспламеняется. Правда такого эффекта она не ожидала.