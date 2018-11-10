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В Латвии захотели дать гражданство всем родившимся в стране несовершеннолетним
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В Латвии захотели дать гражданство всем родившимся в стране несовершеннолетним 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новая консервативная партия (НКП) Латвии, которой, вопреки третьему месту на выборах, поручили сформировать новое правительство, предложила предоставлять гражданство всем несовершеннолетним детям, родившимся на территории республики.
В предложениях партии, которые она разослала потенциальным партерам по коалиции, предлагается «предоставить родившимся в Латвийской Республике несовершеннолетним детям латвийское гражданство, если их родители не выберут для них гражданство другого государства», передает ТАСС.
При этом НКП собирается запретить бывшим номенклатурным работникам времен СССР занимать государственные должности в Латвии.
По сведениям ЛЕТА, партия также пообещала поддержать обучение на латвийском языке, начиная с детских садов, однако предложила не ограничивать частные учебные заведения в предоставлении части образовательных дисциплин на языках нацменьшинств или Евросоюза.
Документ обещает придерживаться «несгибаемого евроатлантического курса» Латвии, сохранить уровень расходов на оборону не менее 2% ВВП, а также противодействовать притоку в Латвию экономических беженцев из ЕС.
Напомним, на прошедших 6 октября выборах в Латвии победила партия «русского мэра Риги» Нила Ушакова, который предложил своего кандидата на пост главы правительства республики.
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