Англичанин научился провозить багаж бесплатно

Англичанин научил подписчиков провозить багаж в самолете бесплатно

Житель Англии подсчитал, что авиакомпании слишком много берут за провоз багажа, и решил сэкономить. Но от необходимых вещей ему отказываться не пришлось. Молодой человек просто придумал оригинальный способ, как взять все нужное с собой и не заплатить за это ни пенса.

Ли Чимино, житель Стаффордшира, собрался посетить Белфаст в Северной Ирландии. Он решил путешествовать самолетом: всего час полета — и он на месте. С 1 ноября авиакомпания Ryanair ввела ограничения на размер и массу багажа, а также на количество сумок и чемоданов. Чимино за ручную кладь должен был заплатить 6-8 фунтов стерлингов (520-700 рублей), а если бы он решил взять с собой в поездку классический чемодан, который пришлось бы сдавать в багаж, то и все 10 фунтов (880 рублей).

Парень решил сэкономить. Он достал из шкафа старую куртку, которую давно не носит, собрал в пакет все необходимое для путешествия и отправился к портному. Он попросил мастера пришить нижнее белье к подкладке куртки так, чтобы получились карманы. В эти карманы Чимино поместил остальную одежду и средства личной гигиены.

Житель Стаффордшира надел куртку, которая его заметно полнила из-за содержимого, и отправился в аэропорт. Он без проблем прошел регистрацию и стойку контроля багажа.

«Это было очень удобно, совсем незаметно. Никто не прокомментировал мой внешний вид, когда я садился в самолет. А когда я проходил через пункт безопасности, то и вовсе положил куртку в лоток на конвейере», — рассказал парень в Facebook позднее.

Чтобы и другие смогли воспользоваться придуманным им лайфхаком, Ли Чимино снял подробное руководство и разместил его в социальной сети. За несколько дней способ экономии на багаже оценили более 220 тысяч человек.