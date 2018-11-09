Очередной способ разводки автомобилистов. На ингалятор!

Изощрённые способы, хитрость, безграничная фантазия — это всё мошенники в России . Есть одна хорошая пословица «Всё новое — хорошо забытое старое», с ней согласны и они.

С социальных сетях активно предупреждают о том, чтобы владельцы автомобилей были предельно внимательны и присматривались, ведь мошенники активизировались и буквально вымогают деньги. Конечно говорить о том, что способ новый не будем, но всё-таки ранее с таким не сталкивались.

И так, запоминайте. К автомобилисту, который подъезжает к любому парковочному месту подбегает человек, он довольно запыхавшийся, начинает торопясь рассказывать, что неподалёку задыхается ребенок и ему необходима помощь, а точнее ингалятор. Тут как назло не хватает денег, совсем немного, просит денег у растерявшегося водителя и обещает вернуть средства на телефон. Более того, он берет номер, перезванивает, подтверждая что он честный гражданин.

Водитель конечно же помогает, ведь речь идёт о жизни ребенка. Те, кто не теряется при разговоре предлагает дойти до автомобиля вместе, но мошенник на это не соглашается и скоропостижно скрывается с места «преступления», неудавшегося конечно же. Опасайтесь мошенников возле детских больниц, дорогих супермаркетов и т.д