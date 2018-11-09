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Конструктор Су-57 назвал его преимущества перед F-22 и F-35
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Конструктор Су-57 назвал преимущества истребителя перед F-22 и F-35 

RT на русском 4 часа назад
Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец рассказал, в чём российский истребитель Су-57 превосходит американские самолёты F-22 и F-35.
«По отношению нагрузки самолёта, которую он может взять, к его массе… Чем больше это отношение, тем выше качество самолёта с точки зрения носителя. То же касается и объёма и массы номенклатуры средств поражения, размещаемых во внутренних отсеках. И надо сказать, что по этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолётов пятого поколения», — отметил Стрелец в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам конструктора, истребитель изначально создавался как многофункциональный истребитель, в то время как F-22 и F-35 способны качественно решать лишь определённые задачи.
Кроме того, утверждает эксперт, F-35 по своим манёвренным, разгонным характеристикам уступает как Су-57, так и российским истребителям четвёртого поколения.
Ранее в сети появилось уникальное видео полёта новейшего Су-57.
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