Шотландия первой ввела уроки в школах по правам ЛГБТ

Шотландия включила в школьную программу уроки, посвященные правам ЛГБТ: лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Как сообщила газета The Guardian, она стала первой страной, включившей вопросы ЛГБТ в учебный процесс.

«Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в том, что касается равноправия ЛГБТ. Я рад сообщить, что мы станем первой страной в мире, включившей инклюзивное ЛГБТ-образование в учебную программу», — прокомментировал нововведение заместитель премьер-министра Шотландии Джон Суинни.

По его словам, школа должна поддерживать потенциал всех своих учеников. Поэтому он считает, необходимо сделать учебную программу столь же разнообразной, как и сами учащиеся.

В школах будут рассказывать детям об истории ЛГБТ-движений, а также бороться с гомофобией и трансфобией.

Как отмечает газета, исследования показали, что девять из 10 ЛГБТИ сталкивались с гомофобией в школе, а 27% утверждали, что думали покончить с собой из-за издевательств одноклассников.

Тем временем Англия и Уэльс пытаются внедрить в школах сексуальное образование.