Ещё
Шотландия первой ввела уроки в школах по правам ЛГБТ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шотландия первой ввела уроки в школах по правам ЛГБТ 

360tv.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Шотландия включила в школьную программу уроки, посвященные правам ЛГБТ: лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Как сообщила газета The Guardian, она стала первой страной, включившей вопросы ЛГБТ в учебный процесс.
«Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран в Европе в том, что касается равноправия ЛГБТ. Я рад сообщить, что мы станем первой страной в мире, включившей инклюзивное ЛГБТ-образование в учебную программу», — прокомментировал нововведение заместитель премьер-министра Шотландии Джон Суинни.
По его словам, школа должна поддерживать потенциал всех своих учеников. Поэтому он считает, необходимо сделать учебную программу столь же разнообразной, как и сами учащиеся.
В школах будут рассказывать детям об истории ЛГБТ-движений, а также бороться с гомофобией и трансфобией.
Как отмечает газета, исследования показали, что девять из 10 ЛГБТИ сталкивались с гомофобией в школе, а 27% утверждали, что думали покончить с собой из-за издевательств одноклассников.
Тем временем Англия и Уэльс пытаются внедрить в школах сексуальное образование.
360tv.ru: последние новости
Студент напал с ножом на однокурсника в Перми «Была спокойная, набожная»: муж убитой в лифте жительницы Северного Бутова рассказал о супруге Уникальное древнегреческое поселение найдено в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Насильник дознавателя попросил костюм Balenciaga в СИЗО90
Москвичку в лифте убил бывший полицейский190
Пропавший московский чиновник найден мертвым125
Шпионский скандал с РФ и другие события дня10
Испанский порт отменил санкции против России163
Видео
03:11
Путину подарили кнут
Политика
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«С мальчиком некрасиво вышло»: кто убил мать и сына
Происшествия Статьи
00:19
В Киеве прогремели три взрыва
В мире Украина
00:25
Москве пригрозили снежным ударом
Погода Новости Москвы
00:21
Диспетчер приняла расправу с москвичкой за шутку
Происшествия
01:13
Чемоданы денег: как можно прожить на взятки в России
Криминал Статьи
01:49
«Заказала золовка»: причины двойного убийства в Москве
Происшествия
03:07
Австрия предупредила Москву о последствиях шпионажа
Политика
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение