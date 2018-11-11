СМИ рассказали о военном заговоре в Германии

Немецкое издание Focus опубликовало материал, в котором рассказало о раскрытии заговора военных бундесвера и элитных солдат Uniter, которые намеревались совершить политические убийства. Группа из 200 офицеров создала тайное неонацистское объединение, чтобы подготовить военный переворот в Германии. Их главной целью был глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч.

Заговор был вскрыт федеральным ведомством уголовной полиции Германии. По данным СМИ, заговорщики были уверены в неминуемом развале государства и готовили в ФРГ «день икс». Тогда бы они устроили хаос на улицах немецких городов и убили политиков. Участники сговора запасались для этого оружием, боеприпасами и топливом.

Военные также собирались убить лидера партии «Зеленые» Клаудию Рот , главу МИД Хайко Мааса и бывшего президента страны Йоахима Гаука, который покинул свой пост 17 марта текущего года. Полный список жертв еще не разглашается. Вину за теракты военные собирались переложить на мигрантов.