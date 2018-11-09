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Работницы детсада устроили бойцовский клуб из детей
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Работницы детсада устроили бойцовский клуб из воспитанников и пошли под суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Двух воспитательниц детского сада в американском Сент-Луисе арестовали после того, как в сети оказалось видео устроенного ими «бойцовского клуба» для детей. Об этом сообщил телеканал CNN.
Уголовного преследования нянь добилась мать одного из воспитанников. Благодаря ее усилиям видео появилось в эфире крупных телеканалов. Теперь обеим женщинам предъявлены обвинения в угрозе здоровью детей.
На видео, которое заснял 10-летний брат одного из «бойцов», видно, как дети дошкольного возраста дерутся между собой в мягких перчатках, а воспитательницы Микала Гулифорд и Тена Дейли выступают в качестве судей и подбадривают дерущихся. Один из детей, четырехлетний мальчик, плачет в стороне от драки.
Инцидент произошел в 2016 году. После жалоб родителей выяснилось, что няни устроили по меньшей мере три боя между детьми. Обе женщины были сразу же уволены, но тогда служба защиты детей не стала предъявлять им обвинений.
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