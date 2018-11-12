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На Камчатке объявили лавинную опасность
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На Камчатке объявили лавинную опасность 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Фото: News.ru
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя — РИА Новости. Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.
Ранее краевой главк МЧС информировал, что к берегам Камчатки в ночь на понедельник со стороны Охотского моря подошёл мощный циклон. Он принёс на полуостров осадки и сильный ветер. В Тихом океане у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение из-за вероятности возникновения волн до 10 метров. В Петропавловске-Камчатском из-за непогоды отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.
"С полуночи 13 ноября (15.00 мск 12 ноября) по 15 ноября включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно", — говорится в сообщении.
Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.
По данным спасателей, краевой главк МЧС и его подразделения функционируют в режиме повышенной готовности. Ожидается, что циклонический режим погоды сохранится в регионе как минимум ещё трое суток.
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