«Селюки, неадекваты, тупые морды»: Сын Гонтаревой охарактеризовал украинцев

Публикацию переписки Гонтаревых опубликовал сайт украинского журналиста Александра Дубинского

«Если говорить про работу, то даже Петя П. (президент Украины Петр Порошенко — Ред.) сделал сына Лешу депутатом, папа Гордиенко (глава Контрольно-ревизионного управления Николай Гордиенко — Ред.) сделал его (Александра Гордиенко — Ред.) прокурором Соломенского района, Андрюхе открыл бизнес, Димона устроил начальником цеха МХП и т.д., примеров миллион. Это к тому, что ты говоришь, никто не должен устроить детей своих. Как раз это главнее, чем 1000 квартир и 10 машин, хотя и того добра у всех хватает. Не надо меня делать привилегированным каким-то потому, что даже селюки «строят детям хорошую хату и дарят стадо коров на свадьбу» Не верю, что есть родители, которые, имея возможности, говорят детям: «А кем ты сам устроился». Даже если это есть это неадекваты», — заявил Гонтарев в письме своей матери.

Он также привел пример сына олигарха Рината Ахметова Дамира. Тот был введен в наблюдательный совет корпорации Ахметова ДТЭК. При этом Гонтарев не против и назначения на государственную службу.

«А на госслужбе я бы смог, там и не такие работают. В МРЭО сидят тупые морды, печатают текст и выдают техпаспорта. Они не слышали про «Золотого теленка» только про золотой батон. У всех «Улисс Нардин» (Ulysse Nardin — марка швейцарских часов премиального сегмента) и Х5-е (BMW X5 — немецкий внедорожник — Ред.) стоят. Я бы так смог, но без звонка туда или еще куда-то не устроится. Вот и вся логика», — отметил Гонтарев.

Примечательно, что 19 ноября ода состоится презентация медицинского стартапа «Медікіт», одним из собственников которого и является Антон Гонтарев.