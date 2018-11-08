Ещё
«Селюки, неадекваты, тупые морды»: Сын Гонтаревой охарактеризовал украинцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Селюки, неадекваты, тупые морды»: Сын Гонтаревой охарактеризовал украинцев 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Публикацию переписки Гонтаревых опубликовал сайт украинского журналиста Александра Дубинского.
«Если говорить про работу, то даже Петя П. (президент Украины Петр Порошенко — Ред.) сделал сына Лешу депутатом, папа Гордиенко (глава Контрольно-ревизионного управления Николай Гордиенко — Ред.) сделал его (Александра Гордиенко — Ред.) прокурором Соломенского района, Андрюхе открыл бизнес, Димона устроил начальником цеха МХП и т.д., примеров миллион. Это к тому, что ты говоришь, никто не должен устроить детей своих. Как раз это главнее, чем 1000 квартир и 10 машин, хотя и того добра у всех хватает. Не надо меня делать привилегированным каким-то потому, что даже селюки «строят детям хорошую хату и дарят стадо коров на свадьбу» Не верю, что есть родители, которые, имея возможности, говорят детям: «А кем ты сам устроился». Даже если это есть это неадекваты», — заявил Гонтарев в письме своей матери.
Он также привел пример сына олигарха Рината Ахметова Дамира. Тот был введен в наблюдательный совет корпорации Ахметова ДТЭК. При этом Гонтарев не против и назначения на государственную службу.
«А на госслужбе я бы смог, там и не такие работают. В МРЭО сидят тупые морды, печатают текст и выдают техпаспорта. Они не слышали про «Золотого теленка» только про золотой батон. У всех «Улисс Нардин» (Ulysse Nardin — марка швейцарских часов премиального сегмента) и Х5-е (BMW X5 — немецкий внедорожник — Ред.) стоят. Я бы так смог, но без звонка туда или еще куда-то не устроится. Вот и вся логика», — отметил Гонтарев.
Примечательно, что 19 ноября ода состоится презентация медицинского стартапа «Медікіт», одним из собственников которого и является Антон Гонтарев.
Валерия Гонтарева — экс-глава Нацбанка Украины. Свою должность она занимала с июня 2014 по март 2018 года, при этом в последние месяцы была в отпуске. При Гонтаревой украинская валюта значительно девальвировала. Кроме того, произошло массовое закрытие банков на Украине.
Последние новости
Украинцам запретили смеяться над Зеленским Главная проблема Украины - это ее президент. Мнение Украинскую кричалку в Белоруссии объявили вне закона
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве62
«Крым придется признать российским»321
Поедавший икру Цеповяз остался без работы40
Трамп отказался от встречи с Путиным84
Умер актер из «Зимней вишни»9
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
02:27
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Погода Новости Москвы
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
02:12
Появились подробности двойного убийства в Москве
Происшествия Криминал
03:57
«Пиры» цапка вызвали странную реакцию ФСИН
Криминал Происшествия
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение