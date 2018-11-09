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Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
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Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Японии 

Чемпионат.com + ещё 27 42 минуты назад
Фото: Российский стадион
В Хиросиме (Япония) стартовал четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию — NHK Trophy. После короткой программы в соревнованиях спортивных пар лидируют россияне Наталья Забияко и Александр Энберт. Второе место занимают китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян. На третьей позиции располагаются канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.
На минувшей неделе Забияко и Энберт одержали победу на этапе Гран-при в Хельсинки (Финляндия).
Фигурное катание. Гран-при. Четвёртый этап. Хиросима, Япония Спортивные пары. После короткой программы 1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 73,48. 2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 70,66. 3. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 67,70.
Произвольные программы дуэты представят завтра, 10 ноября.
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