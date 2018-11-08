Опубликован список выступающих в Японии российских фигуристов 

Победительница этапа Гран-при в Канаде Елизавета Туктамышева выступит на четвертом этапе соревнования в японском городе Хиросиме, сообщает "Советский спорт".
Официальный сайт Федерации фигурного катания опубликовал список российских фигуристов, которые буду выступать на NHK Trophy.
В частности на лед Хиросимы выйдет чемпионка мира 2015 Туктамышева.
Состав российской команды Мужчины: Дмитрий Алиев, Сергей Воронов. Женщины: Алена Леонова, Мария Сотскова, Елизавета Туктамышева. Спортивная пара: Наталья Забияко/Александр Энберт. Танцевальные пары: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин.
Следующий этап Гран-при состоится в Москве с 16 и по 18 ноября.
Ранее фигуристка Станислава Константинова в интервью "Газете.Ru" после завоевания серебра на третьем этапе Гран-при в Финляндии рассказала о своем отношении к соперничеству.