Опубликован список выступающих в Японии российских фигуристов

Официальный сайт Федерации фигурного катания опубликовал список российских фигуристов, которые буду выступать на NHK Trophy.

В частности на лед Хиросимы выйдет чемпионка мира 2015 Туктамышева.

Следующий этап Гран-при состоится в Москве с 16 и по 18 ноября.