Арендовать автомобиль в Японии можно за криптовалюту

Арендовать автомобиль в Японии теперь можно за криптовалюту

Новый способ оплаты за аренду лимузинов придумала компания из Японии

Теперь местные жители получили еще одну возможность потратить имеющуюся у них криптовалюту. Компания Hinomaru Limousine запланировала введение подобных счетов за аренду своих автомобилей.

Нововведение пока доступно для испытания исключительно для проживающих в Токио. Арендованные автомобили можно будет использовать для поездок между районами столицы Японии. Дополнительными разрешенными к использованию точками маршрута будут два японских аэропорта.

На данный момент реализация проекта находится в стадии подготовки необходимого технического оснащения. В случае успешной реализации новой идеи, в будущем она может быть внедрена и в автомобилях такси. Среди всех автомобилей компании их насчитывается около 160.

Практика оплаты криптовалютой различных услуг в мире уже не является новостью. Некоторые мировые автодилеры уже начали реализацию автомобилей класса люкс с возможностью оплаты их стоимости при помощи биткоинов.