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Арендовать автомобиль в Японии можно за криптовалюту
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Арендовать автомобиль в Японии теперь можно за криптовалюту 

Car.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Новый способ оплаты за аренду лимузинов придумала компания из Японии.
Теперь местные жители получили еще одну возможность потратить имеющуюся у них криптовалюту. Компания Hinomaru Limousine запланировала введение подобных счетов за аренду своих автомобилей.
Нововведение пока доступно для испытания исключительно для проживающих в Токио. Арендованные автомобили можно будет использовать для поездок между районами столицы Японии. Дополнительными разрешенными к использованию точками маршрута будут два японских аэропорта.
На данный момент реализация проекта находится в стадии подготовки необходимого технического оснащения. В случае успешной реализации новой идеи, в будущем она может быть внедрена и в автомобилях такси. Среди всех автомобилей компании их насчитывается около 160.
Практика оплаты криптовалютой различных услуг в мире уже не является новостью. Некоторые мировые автодилеры уже начали реализацию автомобилей класса люкс с возможностью оплаты их стоимости при помощи биткоинов.
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