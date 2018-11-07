Больничные снимки Караченцова просочились в прессу

Поклонникам Николая Караченцова было известно, что артист болел. После страшной аварии, которая произошла в 2005 году артист долго восстанавливался и смог появиться перед публикой лишь через год. Однако здоровье артиста было основательно подорвано — сказалась полученная черепно-мозговая травма. Многие почитатели артиста считали, что его супруга зря выводит его в свет.

До своего 74-летия легендарный артист театра и кино не дожил всего день. Однажды Николай Караченцов смог вернуться с того света, но на этот раз чуда не случилось. Однако на этом настаивал и сам Николай Петрович даже после того, как у него диагностировали рак легких. Он все равно ходил в гости к друзьям и на спектакли, ведь театр был его жизнью. И если и были недовольные тем, что больного артиста выводят в люди, то это цветочки по сравнению с тем, что недобросовестные сотрудники больницы, где последний месяц находился Караченцов, предали его снимки СМИ из палаты.

Печатное издание «Тайны звезд» разместило у себя на полосах «эксклюзивные» фото артиста. На них актера пытаются поднять его жена и невестка Ирина. На другом кадре он лежит, подключенный к аппарату ИВЛ. Хотя и эти фото вызывают сомнение в этичности, то последнее с этой точки зрения нарушает все предельно допустимые нормы. Больничные папарацци сняли только что почившего в бозе артиста, которому еще даже не успели закрыть глаза.