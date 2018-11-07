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Больничные снимки Караченцова просочились в прессу
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Больничные снимки Караченцова просочились в прессу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Поклонникам Николая Караченцова было известно, что артист болел. После страшной аварии, которая произошла в 2005 году артист долго восстанавливался и смог появиться перед публикой лишь через год. Однако здоровье артиста было основательно подорвано — сказалась полученная черепно-мозговая травма. Многие почитатели артиста считали, что его супруга зря выводит его в свет.
До своего 74-летия легендарный артист театра и кино не дожил всего день. Однажды Николай Караченцов смог вернуться с того света, но на этот раз чуда не случилось. Однако на этом настаивал и сам Николай Петрович даже после того, как у него диагностировали рак легких. Он все равно ходил в гости к друзьям и на спектакли, ведь театр был его жизнью. И если и были недовольные тем, что больного артиста выводят в люди, то это цветочки по сравнению с тем, что недобросовестные сотрудники больницы, где последний месяц находился Караченцов, предали его снимки СМИ из палаты.
Печатное издание «Тайны звезд» разместило у себя на полосах «эксклюзивные» фото артиста. На них актера пытаются поднять его жена и невестка Ирина. На другом кадре он лежит, подключенный к аппарату ИВЛ. Хотя и эти фото вызывают сомнение в этичности, то последнее с этой точки зрения нарушает все предельно допустимые нормы. Больничные папарацци сняли только что почившего в бозе артиста, которому еще даже не успели закрыть глаза.
Будет ли Людмила Поргина в связи с этой сомнительной публикацией подавать в суд на журнал неизвестно, но снимать человека в подобном состоянии — это более, чем неверно, отмечает сайт Dni.ru.
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