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Объяснено участие Пригожина в переговорах маршала Ливии и Шойгу
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Стала известна роль «хозяина ЧВК Вагнера» на встрече Шойгу и Хафтара 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 32 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российский бизнесмен-ресторатор Евгений Пригожин присутствовал на встрече главы Минобороны России Сергея Шойгу и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифа Хафтара в качестве организатора обеда.
«Он организовывал официальный обед и принял участие в обсуждении культурной программы визита ливийской делегации», — сказал дипломатический источник, передает РИА «Новости».
В СМИ утверждают, что якобы Пригожин имеет отношение к «ЧВК Вагнера», а его присутствие на встрече свидетельствует о возможной переброске в Ливию подконтрольных подразделений.
Встреча Шойгу и Хафтара прошла 7 ноября.
В октябре СМИ сообщали о прибытии российских «элитных десантных подразделений» в Ливию.
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