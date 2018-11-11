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«Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» — 3:1
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«Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» — 3:1 

Чемпионат.com + ещё 51 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Манчестер Сити» одержал победу в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, отличившийся на 12-й минуте. В начале второго тайма «горожане» увеличили преимущество благодаря точному удару форварда Серхио Агуэро. На 58-й минуте «красные дьяволы» отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал нападающий Антони Марсьяль. В концовке отличился хавбек «Сити» Илкай Гюндоган.
«Манчестер Сити», набрав 32 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» (20) занимает 8-е место.
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