Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 11 ноября 2018 года запланировано на 19:30 мск.
Ставки: победа «Манчестер Сити» и обе команды забьют за 2.60.
«В прошлом сезоне «МЮ» отложил чемпионство соседа, выиграв на «Этихаде» со счетом 3:2 в очень красивом матче. Я ожидаю, что обе команды найдут возможность отличиться в воскресном манчестерском дерби.
«Юнайтед» не может позволить себе снова медленно выходить из обороны в эти выходные, и я чувствую, что команда Пеп Гвардиолы выиграет последнюю игру перед международным перерывом. Она поинтереснее и будет играть дома», — сказал Оуэн.