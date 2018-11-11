«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ

Ставки: победа «Манчестер Сити» и обе команды забьют за 2.60.

«В прошлом сезоне «МЮ» отложил чемпионство соседа, выиграв на «Этихаде» со счетом 3:2 в очень красивом матче. Я ожидаю, что обе команды найдут возможность отличиться в воскресном манчестерском дерби.

«Юнайтед» не может позволить себе снова медленно выходить из обороны в эти выходные, и я чувствую, что команда Пеп Гвардиолы выиграет последнюю игру перед международным перерывом. Она поинтереснее и будет играть дома», — сказал Оуэн.