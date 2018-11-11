Ещё
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Майкла Оуэна на матч АПЛ 

Чемпионат.com + ещё 31 23 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 11 ноября 2018 года запланировано на 19:30 мск.
Ставки: победа «Манчестер Сити» и обе команды забьют за 2.60.
«В прошлом сезоне «МЮ» отложил чемпионство соседа, выиграв на «Этихаде» со счетом 3:2 в очень красивом матче. Я ожидаю, что обе команды найдут возможность отличиться в воскресном манчестерском дерби.
«Юнайтед» не может позволить себе снова медленно выходить из обороны в эти выходные, и я чувствую, что команда Пеп Гвардиолы выиграет последнюю игру перед международным перерывом. Она поинтереснее и будет играть дома», — сказал Оуэн.
Чемпионат.com: последние новости
Аналитики: в матче Примеры «Хетафе» — «Валенсия» хотя бы одна команда не забьёт Прогнозы на РПЛ. ЦСКА – «Зенит» Аналитики: «Челси» выиграет у «Эвертона» в матче 11-го тура АПЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу935
Путин и Трамп пожали руки171
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз162
Названа причина смерти Юлии Волчковой23
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным555
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
10:08
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз
Ближний Восток В мире
00:43
Волочкова сделала заявление после падения на концерте
Шоу-бизнес
00:46
Путин показал Трампу большой палец
Политика
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
02:28
Еще один: Австрия задержала российского шпиона
В мире Политика
01:01
Под присмотром 90 наблюдателей: Донбасс выбирает власть
В мире Статьи
02:26
Потеряли жемчужину: Киев плачет по Крыму
В мире Статьи
01:23
Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева
В мире Украина
00:20
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение