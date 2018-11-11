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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ
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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ 

Газета.Ru + ещё 44 21 минуту назад
Фото: Twitter Давида Сильвы
«Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на матч 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Силва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Феллайни, Лингард, Рашворд, Марсьяль.
Стоит отметить, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет из-за травмы.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее агент Погба рассказал о взаимоотношениях между игроком и Моуринью.
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