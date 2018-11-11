«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Силва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Феллайни, Лингард, Рашворд, Марсьяль.

Стоит отметить, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет из-за травмы.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее агент Погба рассказал о взаимоотношениях между игроком и Моуринью.