«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на матч АПЛ 

«Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед" объявили стартовые составы на матч 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Силва, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Феллайни, Лингард, Рашворд, Марсьяль.
Стоит отметить, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сыграет из-за травмы.
Матч начнется в 19.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее агент Погба рассказал о взаимоотношениях между игроком и Моуринью.