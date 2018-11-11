Ещё
В ЛНР объяснили, почему выборы в Донбассе не противоречат «Минску-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР объяснили, почему выборы в Донбассе не противоречат «Минску-2» 

РИА Новости + ещё 19 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛУГАНСК, 10 ноя — РИА Новости. Выборы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках не противоречат минским соглашениям в том числе и из-за действий Киева, заявила на круглом столе «За международное признание Донбасса!» представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию на Украине, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев заявил, что не признает выборы, нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
"Выборы, которые завтра состоятся у нас в республике, они ни в коей мере не идут вразрез с минским переговорным процессом. Луганская народная республика состоялась. Свой выбор граждане Луганской народной республики сделали еще в 2014 году, свое волеизъявление было сказано на проведенном референдуме. Выборы, которые прошли у нас в 2014 году, выборы, которые будут происходить у нас в этом году — это всего лишь очередной шаг в построении нашей государственности", — сказала Кобцева, выступая перед международными приехавшими на выборы в ЛНР наблюдателями.
"Граждан Украины, которые проживали на Донбассе, украинское правительство законодательными актами, постановлениями совмина вычеркнула из своего правового поля. За весь период военных действий украинские власти ничего не сделали не только для прекращения огня вдоль линии разграничения, но появилась и так называемая «серая», буферная зона. Ее можно называть как угодно. Появилась такая позорная трактовка, как линия разграничения. То есть линия, которая разделила граждан Луганской и Донецкой областей на две категории. Одни называются жителями Украины, а другим было присвоено звание «сепаратисты», — добавила Кобцева.
Представитель ЛНР подчеркнула, что только в октябре в этой буферной зоне погибло четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко из Парижа обратился к Донбассу935
Путин и Трамп пожали руки171
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз162
Названа причина смерти Юлии Волчковой23
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным555
Видео
01:32
Когда в Москве наступит настоящая зима
Погода Новости Москвы
10:08
Шанс для России: Турцию не взяли в Евросоюз
Ближний Восток В мире
00:43
Волочкова сделала заявление после падения на концерте
Шоу-бизнес
00:46
Путин показал Трампу большой палец
Политика
01:51
Названа причина смерти Юлии Волчковой
Шоу-бизнес
02:28
Еще один: Австрия задержала российского шпиона
В мире Политика
01:01
Под присмотром 90 наблюдателей: Донбасс выбирает власть
В мире Статьи
02:26
Потеряли жемчужину: Киев плачет по Крыму
В мире Статьи
01:23
Украинский генерал обвинил Меркель в срыве плана Киева
В мире Украина
00:20
Нетаньяху объяснил отказ от переговоров с Путиным
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение