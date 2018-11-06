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Васильева выступила против подачи заявлений в пять вузов
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Васильева выступила против подачи заявлений в пять вузов 

Рамблер + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр просвещения РФ Ольга Васильева выступила против того, чтобы абитуриенты подавали документы сразу в пять вузов.
«Я тоже против того, чтобы в пять вузов подавали [документы]. Я вообще считаю, что девальвация высшего образования должна быть прекращена», — сказала Васильева во время встречи с фракцией КПРФ в Госдуме.
Согласно действующим правилам, абитуриент может подать документы не более, чем в пять вузов, и не более, чем на три направления подготовки в каждом.
Министр также выступила против перевода ЕГЭ на добровольную основу, объяснив это тем, что единый госэкзамен позволяет понять, «с какой базой ребенок вышел после 11 класса и после 9 класса, и на что он может рассчитывать».
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