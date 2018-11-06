Опубликовано видео опасного сближения военных кораблей США и Китая

Военные корабли ВМС США Китая едва не столкнулись в Южно-Китайском море. Видео случившегося опубликовало издание South China Moring Post.

Инцидент произошел 30 сентября. Как отмечает газета, китайский эскадренный миноносец типа 052C приблизился к американскому эсминцу USS Decatur на расстояние менее сорока метров. При этом моряки на корабле ВМС Китая не были вооружены в момент сближения.

Экипаж китайского судна посчитал курс USS Decatur "опасным" и предупредил американцев о последствиях в случае, если их корабль не сменит направление движения. В ответ моряки USS Decatur отправили сообщение о том, что судно находится в водах Южно-Китайского моря в мирных целях.

Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен назвал действия китайской стороны "опасными и непрофессиональными".

Минобороны Китая заявили, что Пекин уважает принципы свободной навигации в Южно-Китайском море, но решительно выступает против попыток других стран угрожать безопасности и суверенитету страны.