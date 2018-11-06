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Опубликовано видео опасного сближения военных кораблей США и Китая
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Опубликовано видео опасного сближения военных кораблей США и Китая 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Военные корабли ВМС США и Китая едва не столкнулись в Южно-Китайском море. Видео случившегося опубликовало издание South China Moring Post.
Инцидент произошел 30 сентября. Как отмечает газета, китайский эскадренный миноносец типа 052C приблизился к американскому эсминцу USS Decatur на расстояние менее сорока метров. При этом моряки на корабле ВМС Китая не были вооружены в момент сближения.
Экипаж китайского судна посчитал курс USS Decatur "опасным" и предупредил американцев о последствиях в случае, если их корабль не сменит направление движения. В ответ моряки USS Decatur отправили сообщение о том, что судно находится в водах Южно-Китайского моря в мирных целях.
Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен назвал действия китайской стороны "опасными и непрофессиональными".
В Минобороны Китая заявили, что Пекин уважает принципы свободной навигации в Южно-Китайском море, но решительно выступает против попыток других стран угрожать безопасности и суверенитету страны.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд инцидентов с американскими эсминцами. Пентагон регулярно направляет их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где это разрешает международное право.
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