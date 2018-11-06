Россия и Китай подписали план развития АПК

План развития сельского хозяйства российского Дальнего Востока и Прибайкалья, а также северо-востока КНР подписали Москва и Пекин. Это произошло по итогам встречи глав правительств двух стран.

Кроме этого, стороны подписали меморандум между российским Минэкономразвития и министерством коммерции КНР по взаимодействию в части торговли услугами, передаёт ТАСС

Как писал News.ru, отношения России и Китая улучшаются на фоне американских санкций и торговой войны. По словам председателя комитета по международным отношениям Всекитайского собрания народных представителей Фу Ина, Пекин не ощущает угрозы со стороны Москвы.