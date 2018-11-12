Защита экс-полицейских из Башкирии, обвиняемых в изнасиловании, не обжалует их арест

УФА , 12 ноября. / ТАСС /. Адвокаты трех экс-полицейских из Башкирии , которых следственные органы подозревают в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, решили не обжаловать их арест. Об этом сообщил в понедельник журналистам адвокат Аслям Халиков, который представляет интересы одного из фигурантов дела.

Ранее Кировский районный суд Уфы избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2018 года. Верховный суд Башкирии при рассмотрении апелляции оставил в силе решение суда предыдущей инстанции.

"Кассацию на решение Верховного суда Башкирии о сохранении ареста подозреваемым в изнасиловании полицейских не будем подавать, потому что это бесполезно. Практика показывает, что решение верховной инстанции обычно на 100% остается без изменений", — сказал адвокат.

"На этой неделе с адвокатами более тщательно исследуем материалы уголовного дела, суммируем факты, чтоб оценить законность возбуждения дела, ареста и предъявления обвинения", — добавил он.

По предварительным данным следствия, в ночь на 30 октября 23-летняя девушка — дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии — подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По подозрении в совершении этого преступления задержаны 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев , 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук , им предъявлено обвинение, в их отношении возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела уволены из органов внутренних дел.