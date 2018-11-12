Радий Хабиров косвенно высказался об изнасиловании дознавателя экс-полицейскими

Врио Главы РБ Радий Хабиров в сообщении на личной странице в соцсети затронул тему изнасилования девушки-дознавателя экс-полицейскими.

Поздравляя полицейских с профессиональным праздником, Хабиров отметил, что лица у них не радостные в связи с последними скандальными событиями. Он призвал поддержать их в эту трудную минуту.

— После того, как несколько их «коллег» прогремели на всю страну — каких только проклятий в свой адрес они не услышали. А я вот смотрю на них и вижу людей, у которых тяжелая жизнь и трудная, низкооплачиваемая и неблагодарная работа. И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите», в случае чего? Понятно, что порядка и в их рядах должно стать больше, но надо уже заканчивать травлю и продолжать дальше работать бок о бок, чтобы жизнь людей становилась лучше, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября 23-летняя дознаватель, по версии следствия, подверглась групповому изнасилованию в кабинете начальника миграционного отдела МВД по Уфимскому району. В нападении подозревают трех человек: 50-летнего начальника Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, 51-летнего начальника Уфимского отдела МВД Эдуарда Матвеева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука . Все трое подозреваемых задержаны и уволены из МВД с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции». Им избрана мера пресечения на время следствия в виде заключения под стражу на 2 месяца.

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