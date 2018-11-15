Устроившего стрельбу в керченском колледже пока не захоронили

"Тело не захоронено, так как следствие по делу продолжается", — сообщил Бороздин.

Глава администрации Керчи не смог уточнить, обращались ли за телом Рослякова его родственники.

Ранее Бороздин опроверг сообщения о том, что тело Рослякова будет захоронено в специальном секторе кладбища. По его словам, решение о месте захоронения примут родственники.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.