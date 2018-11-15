Ещё
Устроившего стрельбу в керченском колледже пока не захоронили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Устроившего стрельбу в керченском колледже пока не захоронили 

РИА Новости + ещё 50 6 часов назад
Фото: РИА Новости
КЕРЧЬ, 15 ноя — РИА Новости. Тело Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже 17 октября, спустя почти месяц после трагедии не захоронено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
"Тело не захоронено, так как следствие по делу продолжается", — сообщил Бороздин.
Глава администрации Керчи не смог уточнить, обращались ли за телом Рослякова его родственники.
Ранее Бороздин опроверг сообщения о том, что тело Рослякова будет захоронено в специальном секторе кладбища. По его словам, решение о месте захоронения примут родственники.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.
Последние новости
Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон Украину накрыли "холодные бунты": это не катастрофа, а просто трагедия За что Кадыров подарил Mercedes пятилетнему мальчику
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обвинили в убийстве родного брата263
Украина «взяла в заложники» 15 судов за посещение Крыма133
«Мысли есть — их всех перестрелять»27
Приговор «Отелло», пенсия Пугачевой и другие события дня11
Выписавшую себе 108 тысяч чиновницу оштрафовали на 4071
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение