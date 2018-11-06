Путин и Трамп проведут встречу в Париже «на ногах», сообщил Песков

По его словам, смена формата связана не с какими-либо разногласиями между сторонами, а с форматом мероприятия, передает ТАСС

«Этот формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам, поэтому решили, что они «на ногах» побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу», — сказал Песков.

5 ноября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не уверен, что будет встречаться с Путиным в Париже.

«Вероятно, нет», — сказал он.

При этом американский лидер заявил, что переговоры с президентом России пройдут на саммите G20 в Аргентине, передает РИА «Новости»

Ранее предполагалось, что Путин и Трамп проведут переговоры 11 ноября в Париже на полях мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Песков заявлял, что подготовка встречи ведется, выбирается время для переговоров, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что встреча в Париже будет непродолжительной.

В следующий раз два лидера могут встретиться на саммите «двадцатки» в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Последний раз Путин и Трамп виделись 16 августа на переговорах в Хельсинки.