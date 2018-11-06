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Путин и Трамп проведут встречу в Париже «на ногах»
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Путин и Трамп проведут встречу в Париже «на ногах», сообщил Песков 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на полях мемориальных мероприятий в Париже 11 ноября проведу краткую встречу «на ногах», а не полноценные переговоры, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, смена формата связана не с какими-либо разногласиями между сторонами, а с форматом мероприятия, передает ТАСС.
«Этот формат не позволяет полноценно встретиться двум президентам, поэтому решили, что они «на ногах» побеседуют и сами условятся, когда проведут обстоятельную встречу», — сказал Песков.
5 ноября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не уверен, что будет встречаться с Путиным в Париже.
«Вероятно, нет», — сказал он.
При этом американский лидер заявил, что переговоры с президентом России пройдут на саммите G20 в Аргентине, передает РИА «Новости».
Ранее предполагалось, что Путин и Трамп проведут переговоры 11 ноября в Париже на полях мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Песков заявлял, что подготовка встречи ведется, выбирается время для переговоров, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что встреча в Париже будет непродолжительной.
В следующий раз два лидера могут встретиться на саммите «двадцатки» в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Последний раз Путин и Трамп виделись 16 августа на переговорах в Хельсинки.
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