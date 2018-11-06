Рейс из Владивостока на Сахалин отложен на девять часов

Рейс из Владивостока Южно-Сахалинск задержан на девять часов во вторник из-за того, что самолет по техническим причинам не вылетел в Приморье из Токио, сообщила ТАСС специалист по рекламе и связям с общественностью авиакомпании "Аврора" Татьяна Козырева.

"Самолет не прилетел во Владивосток, так как задерживается в аэропорту Токио по техническим причинам. В связи с этим самолет задержан для вылета из Владивостока в Южно-Сахалинск. Предварительно, вылет должен был быть в 10:25 по владивостокскому времени [03:25 мск], а по факту вылетит в 19:30 [12:30 мск]", — сказал собеседник агентства.

По словам Козыревой, в аэропорту ожидают рейс в Южно-Сахалинск 50 человек. Им предоставлены камера для хранения багажа и прохладительные напитки. Из них девять человек попросили предоставить гостиницу, еще восемь человек готовы воспользоваться возможностью отправиться на остров с пересадкой в Хабаровске.