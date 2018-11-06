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Дмитрий Грачёв рассказал про отрубленные руки жены
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Дмитрий Грачёв рассказал про отрубленные руки жены 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Москва24
Изувечивший собственную жену Дмитрий Грачёв признался, что заранее купил жгуты и топор для расправы над супругой.
Подозреваемый некоторое время пытался отогнать от себя преступные мысли, пишет «360». Кровавый инвентарь подсудимый несколько дней хранил в багажнике собственного автомобиля. Также ревнивец подтвердил, что специально ездил в лес, чтобы выбрать подходящее место для издевательств.
Свои действия Грачёв старается не конкретизировать. По его словам, он вывел Маргариту из машины, привязал к пню, отрубил ей руки, измерил пульс и отвёз в больницу. По дороге уже бывший муж спросил у истекающей кровью девушки, как она себя чувствует.
Позже медикам удалось спасти одну кисть пострадавшей. Пока шла операция, Дмитрий сдался правоохранительным органам.
«Я написал вкратце, в одну строку, что сделал такое-то, такое-то. Они попросили написать чуть-чуть подробнее. Я написал. Отдал лист. Мне сказали: «Жди, сейчас придут», — заявил подозреваемый.
В отношении Грачёва возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Молодому человеку инкриминируют угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа и по двум эпизодам похищения.
Ранее News.ru писал о том, что Маргарита Грачёва потребовала от бывшего мужа 8 миллионов рублей компенсации.
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