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Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
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Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018 

Газета.Ru + ещё 44 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году предотвращены несколько террористических актов, сообщает «Советский спорт».
Об этом проинформировал директор ФСБ России Александр Бортников. Как сообщается, для терактов могли быть применены беспилотники.
"Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу", — заявил Бортников.
Также стало известно, что террористические акты могли произойти не только во время турнира, который длился с 14 июня по 15 июля, но и во время подготовки к мундиалю.
Чемпионат мира в России выиграла сборная Франции, которая в финальном матче обыграла Хорватию.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин считает Санкт-Петербург авторитетным центром международной спортивной жизни.
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