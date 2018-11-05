Ещё
Девушка кричала, пока ее били и насиловали. Новые подробности уфимского дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российская чиновница сделала удивительное заявление
Российская чиновница сделала удивительное заявление

Девушка кричала, пока ее били и насиловали. Новые подробности уфимского дела 

РИА «ФедералПресс» + ещё 15 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тем временем СМИ сообщают, что дознаватель пришла в кабинет к начальниками вместе с подругой. Обе девушки были не равнодушны к руководителю отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району 34-летнему Павлу Яромчуку. К слову, чувства мужчины к пострадавшей были взаимны.
Далее, по версии следствия, подруга дознавательницы ушла, а сама она осталась в компании трех мужчин. После чего полицейские начали бить ее и насиловать. Девушка кричала, однако на ее крики никто не пришел.
Как сообщает телеканал «Звезда», обвиняются 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев и вышеупомянутый Яромчук. Факт изнасилования подтвердила ДНК-экспертиза.
31 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям — «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Фото: Евгений Поторочин / ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Роспотребнадзор признал, что отключение воды в Кургане нарушает права граждан Россию назвали самой дикой страной в мире «Мы продолжим продавать нашу нефть»: Рухани ответил на санкции США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Иерусалиме заметили третье пророчество о конце света127
СМИ узнали о тяжелом состоянии отца изнасилованной дознавательницы100
Стремительное похолодание началось в Москве33
Андреева покинула Россию192
«Хотите Крым? Платите триллионы!»863
Видео
04:27
Меркель раскритиковали в РФ за радующие Порошенко санкции
Политика В мире
01:49
В Израиле высказались о России в Сирии
Войска Армия
01:02
Российская чиновница сделала удивительное заявление
Общество Политика
00:43
Связанный полицейский обезоружил преступника и спас заложницу
Криминал Происшествия
00:46
Стремительное похолодание началось в Москве
Погода Новости Москвы
01:30
СМИ узнали о тяжелом состоянии отца изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:19
«Хотите Крым? Платите триллионы!»
Политика В мире
00:59
Успех Сербии вызвал гнев Запада
В мире
00:40
На кону политическая судьба Трампа
В мире США
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение