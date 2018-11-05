Девушка кричала, пока ее били и насиловали. Новые подробности уфимского дела

Тем временем СМИ сообщают, что дознаватель пришла в кабинет к начальниками вместе с подругой. Обе девушки были не равнодушны к руководителю отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району 34-летнему Павлу Яромчуку . К слову, чувства мужчины к пострадавшей были взаимны.

Далее, по версии следствия, подруга дознавательницы ушла, а сама она осталась в компании трех мужчин. После чего полицейские начали бить ее и насиловать. Девушка кричала, однако на ее крики никто не пришел.

Как сообщает телеканал «Звезда», обвиняются 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев и вышеупомянутый Яромчук. Факт изнасилования подтвердила ДНК-экспертиза.