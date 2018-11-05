Что будет с Ираном после введения санкций США

Будет день, будут санкции: Ирану приготовили провал

На следующей неделе против Ирана будут введены санкции США. Цель Вашингтона остается прежней — заблокировать поставку иранской нефти. Впрочем, в ближайшее время США все же не будет полностью запрещать поставки «черного золота» из Ирана. Эксперты ожидают, что в течение месяца после санкций экспорт нефти из Исламской Республики все же снизится на треть. Это приведет к дальнейшему падению национальной валюты, росту цен и безработицы.

5 ноября должен вступить в силу второй этап санкций США против Ирана, цель которых является блокирование поставок иранской нефти на рынок. Вашингтон пообещал Исламской Республике санкции, в рамках которых будут заблокированы транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана.

В преддверии введения санкций громкие заявления сделали обе страны.

Так в совместном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов США Стивена Мнунича говорится о том, что санкции против Ирана останутся до тех пор, пока страна не прекратит поддерживать терроризм, принимать военного участие в Сирии и «развивать» ядерные и баллистические ракеты.

При этом Вашингтон в последний момент согласился пока что не запрещать полностью экспорт нефти из Ирана. В качестве возможной причины такого смягчения эксперты называют нежелание США толкать нефтяные котировки вверх.

Так, цены на нефть на торгах в пятницу обновили минимальные значения с конца августа. Стоимость январских контрактов на сорт Brent опускалась до $72,46 за баррель — самого низкого с 21 августа уровня.

Другая возможная причина внезапного смягчения администрации Трампа — давление европейских стран, которые не готовы отказаться от сотрудничества с Ираном.

Между тем президент Ирана Хасан Роухани призвал страны Евросоюза занять позицию рядом с Ираном перед лицом «односторонней позиции США». Он опубликовал статью для британской газеты The Financial Times.

«Руководство Вашингтона своей позицией ставит под удар международную стабильность. Президент Дональд Трамп ведет себя оскорбительно по отношению к своим же союзникам, и этого уже достаточно для того, чтобы увидеть, насколько серьезную проблему это представляет для мировой системы», — заявил в статье Роухани.

На официальном сайте президент Исламской Республики также стоит громкое заявление Роухани, что «правительство не боится американских угроз».

Первый этап санкций США против Ирана был введен в августе. В рамках летнего этапа санкции затронули автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами. При этом в преддверии введения первого этапа санкций, 3 августа, иранский риал на черном рынке достиг рекордной отметки 120 тыс. за $1, тогда как в конце мая этот показатель составлял 65 тыс. риалов. Многие крупные европейские компании свернули свою деятельность в Иране.

Тогда власти Ирана рассказали о желании обойти санкции с помощью создания национальной криптовалюты. Также европейские страны заявили о создании альтернативой платежной системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — «Газета.Ru»). Как поясняли эксперты, система SWIFT дает Вашингтону доступ к информации о транзакциях, связанных с иранскими компаниями и банками, и позволяет включать в санкционные списки любых контрагентов.

Сейчас Тегеран в качестве защитной меры перед грядущими санкциями запустил торги по поставочным фьючерсам на нефть, об этом говорится в сообщении иранской биржи Irenex.

По ее данным, в первый день торгов было продано 280 тыс. баррелей нефти по средней цене $74,85 за баррель. Отмечается, что по 20% сделок расчеты были проведены в риалах, по 80% — в иностранной валюте.

«В результате биржевых продаж конечные покупатели смогут приобретать нефть через брокеров-посредников, а не напрямую у Национальной иранской нефтяной компании. Такие меры могут стать элементом обхода американских санкций», — говорит Денис Лисицын, трейдер-аналитик компании «ФинИст».

Между тем второй этап санкций уже оказывают влияние на Исламскую Республику: Иран уже сократил поставки нефти на внешние рынки.

Так, как следует из анализа оценок инвестиционных банков, данных о танкерных перевозках и данных Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре объем экспорта иранской нефти и конденсата составлял от 1,7 до 1,9 млн баррелей в сутки по сравнению с пиковыми 2,7 млн баррелей в сутки в июне, отмечает CNBC.

«Экспорт иранской нефти и конденсата в октябре, как ожидается, останется примерно на уровне сентября, а затем упадет в следующем месяце после введения санкций», — сказал CNBC глава отдела исследований сырьевого рынка в ClipperData Мэтт Смит.

При этом эксперт ожидает, что в течение месяца после введения санкций поставки иранской нефти на внешние рынки все-таки упадут.

По словам Алены Сабитовой, аналитика ИК «Фридом Финанс»,

несмотря на поблажки США в отношении 8 стран-экспортеров американской нефти, экспорт иранской нефти может снизиться почти на треть.

По мнению аналитика «Алор» Алексея Антонова, санкции дадут возможность странам-партнерам Ирана, в частности, Китаю жестко торговаться и отбирать часть прибыли.

В любом случае Иран ждет дальнейшая девальвация национальной валюты — риала, а также высокая инфляция, говорит Алена Сабитова.

Так, с апреля риал уже подешевел на черном рынке почти в два раза с 60 тыс. до 140 тыс. за американскую валюту.

«Девальвация приведет к дальнейшему росту цен из-за подорожания импорта. В октябре инфляция в Иране уже превысила 36%. Показатель безработицы в Иране уже превышает 12%», — отмечает эксперт.

Из-за санкций замедлится и экономический рост Ирана, снизятся инвестиции, экспорт и увеличится отток капитала, добавляет Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

По сути США сейчас не вводят новые санкции, а возобновляют те меры, которые были приняты годами ранее, поэтому сокрушительный удар по Ирану эти санкции не нанесут и в целом в стране уже накоплен опыт обхода ограничений США, говорит руководитель экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

При этом, несмотря на санкции США против Ирана, эксперты не ожидают значительного роста нефтяных цен в ближайшее время.

По словам Олега Богданова, главного аналитика «Телетрейд Групп», дополнительный и главный негатив для нефтяных цен — рост добычи в США, Саудовской Аравии и России. В совокупности в этих странах за последние два месяца добыча уже выросла приблизительно на 1,5 млн барр., а общий консенсус аналитиков, что в самом худшем случае мировой рынок может потерять 2 млн барр. иранской нефти.