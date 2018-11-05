В Совфеде отреагировали на план по «возвращению» Крыма в состав Украины 

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал план по "возвращению" Крыма в состав Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией", — заявил Цеков.
По его словам, принять такое решение Украину "заставит сама жизнь".
Ранее сообщалось, что на Украине придумали очередной план "возвращения" Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.