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В Совфеде отреагировали на план по «возвращению» Крыма в состав Украины
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В Совфеде отреагировали на план по «возвращению» Крыма в состав Украины 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал план по "возвращению" Крыма в состав Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией", — заявил Цеков.
По его словам, принять такое решение Украину "заставит сама жизнь".
Ранее сообщалось, что на Украине придумали очередной план "возвращения" Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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