В Совфеде отреагировали на план по «возвращению» Крыма в состав Украины

"Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией", — заявил Цеков.

По его словам, принять такое решение Украину "заставит сама жизнь".

Ранее сообщалось, что на Украине придумали очередной план "возвращения" Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.