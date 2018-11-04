Гурцкая исполнила гимн форума «Сообщество»

На церемонии награждении победителей конкурса «Мой проект — моей стране!» Диана Гурцкая исполнила гимн форума «Сообщество», который называется «Мир держится на добрых людях».

Видео с исполнением песни Дианой Гурцкой опубликовано на странице Общественной палаты в соцсети «ВКонтакте».

Форум Общественной палаты России «Сообщество» — это открытое рабочее пространство для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Цель форумов — создание единой площадки для обмена мнениями и выработки решений между гражданским обществом, бизнесом и властью.