«Скучные смартфоны»: как рынок гаджетов оказался в тупике

Этот год, вероятно, станет новой точкой отсчета для всей мобильной индустрии. Именно в 2018 году крупные производители гаджетов представили смартфоны, чей дизайн отличался от всего, что было создано за предыдущие десять лет. Какие именно телефоны можно считать самыми странными, и почему вендоры начали делать ставку на необычность — в материале «Газеты.Ru»

Все началось с компании BBK Electronics, чьи два бренда Vivo и Oppo выпустили смартфоны с моторизованным stealth-камерами. Первой была модель Vivo Nex. Это смартфон с огромным экраном (6,59 дюйма, что больше, чем у iPhone XS Max) и очень высоким на тот момент показателем screen-to-body ratio — 91,24%.

Разработчики Vivo Nex просто спрятали фронтальную камеру в корпус, а сканер отпечатков убрали прямо в экран. Если же владелец Vivo Nex хочет сделать селфи, то фронтальная камера эффектно выезжает из верхней грани смартфона.

Разработчики Oppo Find X поступили еще радикальнее, и в верхний выдвижной блок они поместили все камеры — и фронтальные и основные. Получился по сути своеобразный автоматический слайдер. Такое решение связанно с тем, что в Oppo Find X не просто фронтальная камера, а целый блок с проектором и 3D-сканером. Он так же, как и iPhone X, распознает владельца по лицу. При этом в Oppo решили не делать «челку», а спрятали весь блок камер в корпус смартфона.

«Производители смартфонов попали в ловушку, затеяв соревнование, у кого выше показатель Screen-to-body ratio. По последней моде считается, что чем уже рамки вокруг экрана, тем лучше. В такой парадигме ни для камеры, ни для сканера отпечатков на фронтальной панели смартфона просто нет места. Вендоры в этой ситуации пошли тремя путями: вырез на экране, выезжающая камера или слайдер. Причем очевидно, что вырез на экране будет все меньше и меньше по размерам», — говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В конце октября — начале ноября 2018 года сразу три крупные китайские компании с интервалом в несколько дней представили смартфоны-слайдеры — такой форм-фактор был популярен у производителей еще в нулевых годах.

Первым был Xiaomi Mi Mix 3 — смартфон-слайдер в керамическом корпусе. В его выдвижной части находится стандартный блок: фронтальная камера, вспышка, динамик. Приложение «Камера» автоматически активируется при сдвигании слайдера, а сканер отпечатков пальцев предсказуемо расположен на задней панели. Таким образом, экран занимает 93,4% площади фронтальной поверхности Mi Mix 3.

Honor Magic 2 — более «навороченный» вариант слайдера, чем Mi Mix 3. В нем шесть камер, и один из самых производительных мобильных процессоров в мире Kirin 980. Сканера отпечатков пальцев в этом аппарате нет, так как в сдвигающейся части, помимо трех фронтальных камер, находится и специальный модуль для разблокировки и авторизации по лицу владельца. Принцип работы такой же, как и в iPhone X — проектор и 3D-сканер.

Спустя сутки или даже меньше после анонса Honor Magic 2 компания Lenovo представила свой слайдер — Z5 Pro.

Это самый бюджетный слайдер из трех — в Китае он будет стоить примерно $290. Его показатель Screen-to-body ratio чуть меньше, чем у Honor Magic 2, но тоже внушителен — 95,06%. Это смартфон среднего ценового диапазона, но в нем умудрились разместить, как встроенный в экран сканер отпечатков, так и 3D-модуль распознавания владельца по лицу.

Почему же три слайдера были представлены практически одновременно? Эксперты полагают, что все дело в покупателях, которых становится все сложнее удивить.

«Современные смартфоны стали скучными. И это не красивый лирический оборот, а реальная боль маркетологов и угроза для дальнейшего роста бизнеса производителей, которым с каждым годом все сложнее продавать одинаковые трубки. Идет чудовищная унификация, какой не было никогда за всю историю рынка.

В гонке за прибылью каждая компания боится ошибиться, сделать что-то неправильное и потерять покупателя. В итоге все копируют друг друга, оглядываясь на лидера по прибыльности бизнеса (Apple), как на эталон. Так, если в 2016 году только 7% смартфонов были со стеклянной «крышкой», то в 2018 их уже 26%, а к 2020 году будет 60%. Про пресловутый «козырек» и другие элементы оформления я вообще молчу, аналогично с большинством внутренних компонентов», — говорит руководитель HiTech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

На прошедшем в Барселоне Mobile World Congress 2018 многие ведущие эксперты отмечали процесс коммодитизации мобильного рынка, то есть обезличивания и потери значимых для потребителей различий между разными смартфонами. С точки зрения бизнеса это очень плохой тренд.

По мнению Рябинина, ситуация, когда покупатели не видят смысла менять свой смартфон каждый год, а в некоторых странах даже каждые два-три года — это серьезнейшая проблема для производителей.

«В России две трети пользователей ходят с одним смартфоном больше трех лет, просто пока он не сломается. На мой взгляд, это явное движение в сторону категории бытовой техники по опыту использования и обмена. Мы не покупаем новый чайник или микроволновку, потому что в них меньше рамки дисплея или чуть обновили подставку, ручку, кнопки. И менять бытовую технику каждый год, просто потому что вышла новая модель, тоже никому в голову не приходит. Меняют чаще всего, когда ломается старая. Это тупик для рынка смартфонов. Если ничего не менять, то развиваться дальше будет возможно в основном за счет каннибализации, т.е. перетягивая на себя одеяло с конкурентов», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Еще одним новым направлением для мобильной индустрии могут стать смартфоны с гибкими экранами. Глава подразделения мобильных продуктов Samsung Electronics Донг Джин Ко недавно сообщил, что компания уже готова представить смартфон с гибким экраном. Презентация нового смартфона состоится на конференции Samsung Developer Conference в ноябре. По словам Ко, в раскрытом состоянии устройство может будет использовать в качестве планшета, а эксперты, видевшие прототип, сообщили «Газете.Ru», что у смартфона будет несколько дисплеев.

Один из главных конкурентов Samsung компания LG также пытается создать аппарат с гибким дисплеем. В интервью ресурсу Android Headlines представители LG сообщили, что компания не стремится стать первым производителем, который выведет такие смартфоны на рынок.

В LG хотят уделить больше времени анализу этого форм-фактора и выпустить, как говорят в компании, «наиболее интересный» с потребительской точки зрения смартфон c гибким экраном.

«Тренд на то, что с каждой годом средний размер экрана увеличивался, подтолкнул компании к разработке смартфонов с гибкими дисплеями. Просто наращивать размер диагонали и увеличивать размеры смартфонов стало невозможным, а гибкий или складывающийся экран, это как раз одно из решений, позволяющее увеличить размер дисплея без радикального увеличения габаритов аппарата. Сейчас складывающиеся экраны для массовой коммерческой эксплуатации готовы делать только в Samsung. Более того, они готовы продавать их сторонним компаниям, тут вопрос только в цене и величине партий. Возможно, что мы увидим такие аппараты не только у Samsung, но и в Huawei, и даже в Apple», — говорит Эльдар Муртазин.

По словам Рябинина, такая активность в поиске новых форм-факторов для смартфонов связана в первую очередь с тем, что дорогие и высокомаржинальные флагманы стали слабо отличаться от смартфонов, которые стоят в 2-3 раза дешевле.