«Нафтогаз» подал иск к правительству о компенсации за льготный газ

Кабмин Украины в 2015 году возложил на «Нафтогаз» на год специальные обязательства по продаже газа населению по регулируемым правительством ценам. Позднее правительство несколько раз продлевало действие этих обязательств. С 1 ноября действие обязательств закончилось. Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ . Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров.

"НАК «Нафтогаз Украины»… обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к кабинету министров Украины… о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6,634 миллиарда гривен (около 238 миллионов долларов)", — говорится в решении.

Согласно решению, требования «Нафтогаза» обоснованы тем, что кабмин своим бездействием, «которое заключается в не определении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемого субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб».