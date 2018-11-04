Названы стратегические направления сотрудничества России и Китая по космосу

Он отметил, что сотрудничество с КНР в космической сфере развивается на основе программы на 2018-2022 годы, которая была подписана в ноябре минувшего года. Она включает такие направления, как изучение Луны и дальнего космоса, космическую науку и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементную базу и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли, мониторинг космического мусора.

"На плановой основе ведутся работы по 66 темам. Среди них стратегическое значение имеют разработка и создание космических аппаратов и электронной компонентной базы, обмен спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли, пилотируемая космонавтика, а также совместное развитие и использование навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу», — сообщил Приходько, отвечая на вопрос о том, действительно ли сейчас страны прорабатывают крупный двусторонний космический проект, подобный совместной работе РФ и КНР над созданием тяжелого вертолета и широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.