Вице-президент Уругвая призналась в желании проехать по всему Транссибу

Лусия Тополански, вице-президент Уругвая и супруга бывшего президента республики Хосе Мухики , призналась, что хотела бы сесть в поезд и проехать по всему маршруту до конца Транссибирской магистрали.

«Я бы хотела сесть в поезд по Транссибирской магистрали и проехать по всему маршруту до конца, потому что он почти доходит до нашего континента», — призналась Тополански, отметив, что Уругвай сотрудничает с Россией в течение многих лет.

«Я полагаю, что эта связь является главной не только для нашей страны, но и для региона, соглашение между Россией и Меркосур было бы потрясающим», — отметила супруга бывшего президента Уругвая.

Она призвала не пренебрегать имеющимися перспективами в связи с возможным подписанием договора Меркосур с Россией, потому что «чем больше возможностей, тем более благоприятной будет ситуация».

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию, на который приходится 250 млн человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.