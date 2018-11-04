Ещё
Вице-президент Уругвая призналась в желании проехать по всему Транссибу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-президент Уругвая призналась в желании проехать по всему Транссибу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лусия Тополански, вице-президент Уругвая и супруга бывшего президента республики Хосе Мухики, призналась, что хотела бы сесть в поезд и проехать по всему маршруту до конца Транссибирской магистрали.
Вице-президент южно-американской республики выразила уверенность, что «невероятное величие России предоставляет для Уругвая множество возможностей», передает РИА «Новости».
«Я бы хотела сесть в поезд по Транссибирской магистрали и проехать по всему маршруту до конца, потому что он почти доходит до нашего континента», — призналась Тополански, отметив, что Уругвай сотрудничает с Россией в течение многих лет.
«Я полагаю, что эта связь является главной не только для нашей страны, но и для региона, соглашение между Россией и Меркосур было бы потрясающим», — отметила супруга бывшего президента Уругвая.
Она призвала не пренебрегать имеющимися перспективами в связи с возможным подписанием договора Меркосур с Россией, потому что «чем больше возможностей, тем более благоприятной будет ситуация».
Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию, на который приходится 250 млн человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.
Напомним, в прошлом сентябре о желании прокатиться по Транссибу заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В День народного единства в Приморье пройдет забег и концерт «Мумий Тролля» Устроивший взрыв в ФСБ подросток оказался подражателем революционеров XIX века Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной полицейскими в Уфе девушки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европу призвали разрешить ввод войск НАТО337
На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1202
Николаев устроил скандал в самолете87
Дознаватель подралась с соперницей за насильника837
«Самая мощная в мире»: в США оценили российскую ПВО11
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Николаев устроил скандал в самолете
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение