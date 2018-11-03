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Жена российского хоккеиста Малкина выложила необычное фото
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Жена российского хоккеиста Малкина выложила необычное фото 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. На ней она запечатлена в задумчивой позе.
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shooting for @parmigianifleurier Photographer: @conceptica #tonda1950 #parmigianifleurier #watch
Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 3 Ноя 2018 в 7:31 PDT  Пользователи оценили фото:
— Анечка, какая Вы шикарная! — написала valeriya0405.
— Идеал! — такой комментарий оставила sariazhiba.
— Очень хорошенькая, — написал mckenzie_pirl.
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