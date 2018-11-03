Жена российского хоккеиста Малкина выложила необычное фото

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shooting for @parmigianifleurier Photographer: @conceptica #tonda1950 #parmigianifleurier #watch

Публикация от Anna Kasterova (@anna_kasterova) 3 Ноя 2018 в 7:31 PDT Пользователи оценили фото:

— Анечка, какая Вы шикарная! — написала valeriya0405.

— Идеал! — такой комментарий оставила sariazhiba.

— Очень хорошенькая, — написал mckenzie_pirl.

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