Украинский писатель объяснил любовь сограждан к России

Украинский писатель Андрей Кокотюха заявил, что многие украинцы продолжают хорошо относиться к России из-за ее культурного влияния, передает РИА «Новости»

Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которому в стране 48% граждан положительно настроены к России.

Он добавил, что среди них много детей, которым бабушки продолжают читать сказки Пушкина.