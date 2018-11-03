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Украинский писатель объяснил любовь сограждан к России
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Украинский писатель объяснил любовь сограждан к России 

Газета.Ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: Reuters
Украинский писатель Андрей Кокотюха заявил, что многие украинцы продолжают хорошо относиться к России из-за ее культурного влияния, передает РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которому в стране 48% граждан положительно настроены к России.
Он добавил, что среди них много детей, которым бабушки продолжают читать сказки Пушкина.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.
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