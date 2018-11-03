Украинский писатель объяснил любовь сограждан к России 

Украинский писатель Андрей Кокотюха заявил, что многие украинцы продолжают хорошо относиться к России из-за ее культурного влияния, передает РИА «Новости».
Таким образом он прокомментировал результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, согласно которому в стране 48% граждан положительно настроены к России.
Он добавил, что среди них много детей, которым бабушки продолжают читать сказки Пушкина.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта.