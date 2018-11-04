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Рианчо: почему «Спартак» проиграл? Потому что нам забили на один гол больше
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Рианчо: почему «Спартак» проиграл? Потому что нам забили на один гол больше 

Чемпионат.com + ещё 9 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).
«Почему «Спартак» проиграл? Потому что нам забили на один гол больше, чем мы. Такое случается. У нас 14 ударов по воротам, из них 6 в створ, а у «Урала» было 5 ударов. Мяч не шёл в ворота. Вы видели, сколько у нас было моментов, но футбол таков», — сказал Рианчо в эфире телеканала «Матч Премьер».
Для красно-белых это домашнее поражение стало уже четвёртым подряд в рамках чемпионата России. Ранее столичная команда проиграла тульскому «Арсеналу» (2:3), «Ростову» (0:1) и «Ахмату» (1:2).
В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт в Уфе на стадионе «Нефтяник» 11 ноября и начнётся в 14:00 мск.
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